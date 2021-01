3 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന തുടരും

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 3 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന പുനരാരംഭിക്കാനും അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണർ സുമിത് കുമാർ നിർദേശം നൽകി. പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സംഘത്തിനാണു നിർദേശം നൽകിയത്.

കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകളും തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്തു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിരക്കും കാരണം ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന ഒരു വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും നിർദേശം നൽകി. കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണു നടപടികൾ ബാധകമാക്കുക. കൊച്ചി വിമാനത്താവളവും തുറമുഖവും കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ കീഴിലാണ്.

ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ സിഗരറ്റ് കള്ളക്കടത്തു നടന്നുവെന്നു സിബിഐയും ഡിആർഐയും ചേർന്നു ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ സിഗരറ്റും 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണവും ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡിആർഐ പിടിച്ചെടുത്തതു സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടി പതിവുള്ളതല്ല. അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. കോഴിക്കോട്ടെ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ 4 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സിബിഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിനു കാത്തു നിൽക്കാതെയാണ് ഇൗ ത്വരിത നടപടി.

കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ സിഗരറ്റ് കള്ളക്കടത്തു നടക്കില്ലെന്നാണു പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. 75 മുതൽ 100 വരെ കാർട്ടണുകളുമായാണു മിക്ക കാരിയർമാരുമെത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ വലുപ്പം മാത്രം വച്ചു കള്ളക്കടത്തു സംശയിക്കാവുന്നതും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമേയുള്ളൂവെന്നു പ്രിവന്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. 10,000 രൂപയാണു ഒരു കടത്തിനു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പ്രതിഫലമെന്ന വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

