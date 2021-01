റെബിൻസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകി

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) വിദേശത്തു നിന്നു നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി റെബിൻസ് കെ.ഹമീദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. സ്വർണക്കടത്തിനു വേണ്ടി വിദേശത്തേക്കു കടന്ന റെബിൻസാണു ദുബായിയിൽ തമ്പടിച്ചു കുറ്റകൃത്യത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്.

സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള കൂടുതൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ റെബിൻസിനെ 10 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണു കസ്റ്റംസിന്റെ ആവശ്യം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് വി.വിവേകാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണ കോടതി മുൻപാകെ അപേക്ഷ നൽകിയത്.

English Summary: Application to get rebins in custody