അനധികൃത റിസോർട്ട് പാട്ടത്തിനു നൽകണമെന്ന് മുൻ ഉടമ; നിരസിച്ചു സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നാറിൽ പട്ടയവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു നിർമിച്ച റിസോർട്ട് തനിക്കു തന്നെ പാട്ടത്തിനു നൽകണമെന്ന മുൻ ഉടമയുടെ അപേക്ഷ സർക്കാർ നിരസിച്ചു. നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമിച്ച ഇത്തരം വൻകിട വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കി ഭൂമി സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കാനും ഭൂമിയും കെട്ടിടവും ആവശ്യമെങ്കിൽ പാട്ടത്തിനു നൽകാനും 2019 ഓഗസ്റ്റ് 22ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പാട്ടത്തിനു ലഭിക്കാൻ സമർപ്പിച്ച ആദ്യ അപേക്ഷയാണു നിരസിച്ചത്. പള്ളിവാസൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായി നിർമിച്ച 49,280 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തൃതിയുള്ള മടപ്പാറമ്പൻ റിസോർട്ട് തനിക്കു തന്നെ പാട്ടത്തിന് നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുൻ ഉടമ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.

അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെയും നിയമ, ധനകാര്യ വകുപ്പുകളുടെയും തീരുമാനം മറികടന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യു വകുപ്പുമാണ് അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉത്തരവിറക്കാൻ റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കു നിർദേശം നൽകി. ഹൈക്കോടതി 2010ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണു റവന്യു വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപപത്രം (എൻഒസി) എന്ന വ്യവസ്ഥ. ഇതു ലംഘിച്ചു നിർമിച്ച 330 വൻകിട വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളാണു മൂന്നാർ മേഖലയിലുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനം മറ്റുള്ളവർക്കും തിരിച്ചടിയാകും.

അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ കാരണമായി സർക്കാർ പറയുന്നത്: പട്ടയം റദ്ദാക്കി സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ ഇത്തരം ഭൂമി പാട്ടത്തിന് അനുവദിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു ഭൂമി പതിവു ചട്ടങ്ങളിലും ഭേദഗതി വേണം. ഇതു സർക്കാർ ഭൂമിയാണോ എന്നു വ്യക്തത വരുത്തണം. തുടർന്ന് ഇത്തരം നിർമാണം സംബന്ധിച്ചും ഈ പ്രദേശത്ത് അനുവദിക്കാവുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണം, പരമാവധി ഉയരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ശേഷമേ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് അനുവദിക്കാനാകൂ.

കെട്ടിടങ്ങളുടെ ക്രമവൽക്കരണം: ഭേദഗതി ഈ മാസം

1500 ചതുരശ്ര അടി വരെയുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 1964ലെ ഭൂ പതിവു ചട്ട ഭേദഗതി ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‌സംസ്ഥാനത്തു പട്ടയഭൂമിയിലെ നിർമാണങ്ങൾക്കെല്ലാം റവന്യു വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപപത്രം (എൻഒസി) വേണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയും ശരിവച്ചിരുന്നു. പട്ടയഭൂമി കൃഷിക്കും പാർപ്പിടത്തിനും മാത്രമാണു വിനിയോഗിക്കാനാവുക എന്നതാണു നിലവിലെ നിയമം.

English Summary: Former owner demands illegal resort to be given for deed