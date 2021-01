കണ്ണൂർ ∙ ജയിച്ച പാർട്ടി തോറ്റ പാർട്ടിക്ക് സീറ്റു വിട്ടു നൽകുന്ന രീതി ചരിത്രത്തിലില്ലെന്ന് എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.പീതാംബരൻ. പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. എൽഡിഎഫിൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 4 സീറ്റിലും മത്സരിക്കുമെന്നും ടി.പി.പീതാംബരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: NCP says will not give pala seat