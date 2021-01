വെള്ളക്കരം കൂട്ടണം; ശുപാർശ ചെയ്ത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജല വിതരണത്തിനായി ചെലവാകുന്ന തുകയെങ്കിലും തിരികെ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളക്കരം കൂട്ടണമെന്നും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു.

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ സർക്കാരിനു മേൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അമിത സാമ്പത്തികഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമാണം വേണം. ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യസിക്കണം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൗടാക്കുന്ന കെട്ടിട നികുതി അടക്കമുള്ളവ പരിഷ്കരിക്കണം. ഇന്ധന നികുതി വർധിപ്പിക്കണം. ഭൂമിയുടെ ന്യായവില കൂട്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടിയും കുറയ്ക്കാം. മദ്യത്തിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും നികുതിയും 50% വർധിപ്പിക്കണം.

ലോട്ടറി ഒഴികെയുള്ള നികുതി ഇതര വരുമാന ഇനങ്ങളിൽ 5% വർധന നടപ്പാക്കാമെന്നും ഡോ. ഡി. നാരായണ ചെയർമാനും ഡോ. നിർമല പദ്മനാഭൻ, ഡോ. ഡി. ഷൈജൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

