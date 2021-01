ന്യൂഡൽഹി∙ തിരുവനന്തപുരം, ജയ്പുർ, ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വിമാനത്താവള അതോറിറ്റിയുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. 50 വർഷത്തേക്കാണു നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുക. മംഗളൂരു, ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ജൂൺ മാസത്തോടെ കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണു സൂചന.

English Summary: Airport Authority signed concession agreement to hand over the operation of Thiruvananthapuram Airport to Adani Group