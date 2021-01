വാഗമണ്ണിൽ 55 ഏക്കർ തിരിച്ചു പിടിക്കും

പീരുമേട് ∙ വാഗമണ്ണിൽ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി വ്യാജപട്ടയം ഉണ്ടാക്കി വിൽപന നടത്തിയ 55 ഏക്കർ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉത്തരവായി. വാഗമൺ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 724–ൽ ഉൾപ്പെട്ട 12 പട്ടയങ്ങളും ഭൂമി മുറിച്ചു വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചെയ്ത ആധാരങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്യും. കയ്യേറ്റത്തിനും പട്ടയങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും കൂടാതെ ഇവ സാധുവാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കലക്ടർ എച്ച്.ദിനേശൻ ശുപാർശ ചെയ്തു.

വ്യാജ പേരുകളിലും വ്യാജ മേൽവിലാസങ്ങൾ വഴിയുമാണു പട്ടയങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുക്ത്യാർ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു കൂട്ടുനിന്നവർക്ക് എതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. ഭൂമി മുറിച്ചു വിൽപന നടത്തിയ സംഘം കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വാങ്ങിയെടുത്തതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പട്ടയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തണ്ടപ്പേരുകളും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പീരുമേട് ലാൻഡ് റവന്യു തഹസിൽദാർക്ക് കലക്ടർ നിർദേശം നൽകി. മുറിച്ചു പ്ലോട്ടുകൾ ആക്കി വിൽപന നടത്തിയ 55 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ 200 റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണു കണക്കുകൾ. 260 ആധാരങ്ങളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 55 acre land to be taken back in vagamon