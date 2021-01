മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്∙ പന്തീരാങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. കേസിൽ നാലാം പ്രതിയായ വയനാട് പുഴമുടി സ്വദേശി വിജിത് വിജയനെയാണ് (27) എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൽപറ്റയിലെ ക്യാംപ് ഓഫിസിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ അലൻ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫസൽ എന്നിവരുമായി വിജിതിനു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എൻഐഎ പറയുന്നു. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിജിതിനെ കൊച്ചി എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തെത്തിക്കും. അലനെയും താഹയെയും നിരോധിത സംഘടനകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് വിജിതാണെന്നാണ് എൻഐഎയുടെ നിഗമനം.

കോഴിക്കോട് ചെറുകുളത്തൂരിൽ ട്യൂഷൻ സെന്റർ അധ്യാപകനാണ് ബിടെക് ബിരുദധാരിയായ വിജിത്. 2020 മേയിൽ വിജിതിനെയും മറ്റു രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെയും എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പെരുവയലിലെ വാടക വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി താഹ ഫസലിന്റെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അലൻ ഷുഹൈബിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നില്ല. മുന്നാം പ്രതി സി.പി.ഉസ്മാനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

English Summary: One more arrest in maoist case