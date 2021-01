അവിടെ ചർച്ച; ഇവിടെ ചോദ്യംചെയ്യൽ

കൊച്ചി ∙ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നു കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്ന സിം കാർഡിന്റെ ഉടമ പെന്നാനി സ്വദേശി നാസറിനെ ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.

സിം കാർഡ് നാസറിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും തുടക്കം മുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് നിഗമനം. നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു പിടികൂടിയ ശേഷം ഈ നമ്പർ പ്രവർത്തനരഹിതമായെന്നും കണ്ടെത്തി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നയാളാണു നാസറെന്നും (നാസ്) വ്യക്തമായി.

English Summary: Owner of sim card used by sreeramakrishnan interrogated