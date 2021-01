സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴിക്കു വിശ്വാസ്യതയില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ നൽകിയ രഹസ്യ മൊഴിക്കു വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സ്പീക്കറെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രതിയുടെ മൊഴി ഇതു വരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. വിവിധ ഏജൻസികൾ പലവട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതി 164 അനുസരിച്ചു നൽകുന്ന മൊഴി വിശുദ്ധ വാചകമായി എടുക്കാനാകുമോ? നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇല്ലാത്തതും വിരുദ്ധവുമായ കാര്യം മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത പ്രശ്നമാണ്. സ്വതന്ത്രയായിരിക്കെ ആദ്യം നേരിട്ട് മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ പോയി മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതു പ്രസക്തമാകുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘന നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്പീക്കറെക്കൂടി കുടുക്കിയേക്കാം എന്ന ചിന്ത വന്നത്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഇത്തരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം ന്യായീകരിക്കരുത്.

ഒരണയ്ക്കു ചായ കിട്ടിയിരുന്ന കാലം മാറി. 76 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിയമസഭാ മന്ദിരം പണിത കാലമല്ല ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘തോന്ന്യാസം’ പിൻവലിച്ച് സ്പീക്കർ

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ‘തോന്ന്യാസം’ പ്രയോഗം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സ്പീക്കർ പിൻവലിച്ചു. ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള തോന്ന്യാസം ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പരാമർശം. സ്പീക്കർ അതു പറഞ്ഞയുടൻ കെ.സി. ജോസഫ് ചാടിയെണീറ്റു. ‘തോന്ന്യാസം’ പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ മറ്റുപലരും എഴുന്നേറ്റു. അതോടെ സ്പീക്കർ പ്രയോഗം പിൻവലിച്ചു.

തനിക്കെതിരായ പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയ എം. ഉമ്മറിനു ഉടനെ സീറ്റ് പോയില്ലേയെന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പരാമർശവും ഒച്ചപ്പാട് ഉയർത്തി. തന്റെ സീറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് ഉമ്മർ എഴുന്നേറ്റു. പക്ഷേ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മറിനു പാർട്ടി സീറ്റ് നൽകില്ലെന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ പരാമർശം. തനിക്കു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന സ്പീക്കറുടെ ആരോപണം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് എം.ഉമ്മർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല.

