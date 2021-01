റജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്ക് കൂട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭൂമി, കെട്ടിട കൈമാറ്റ ഇടപാടുകൾക്കു 2% നികുതി ചുമത്താനുള്ള ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച‌ു സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടിയും റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ഇപ്പോൾത്തന്നെ കൂടുതലായതിനാലാണു വർധന വരുത്താനുള്ള ശുപാർശ അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്നു ധനവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.

നിലവിൽ 8% സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടിയും 2% റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസുമാണു സർക്കാർ ഇൗടാക്കുന്നത്. ഇൗ നിരക്കു തന്നെ തുടരാനാണു തീരുമാനം. ജല അതോറിറ്റിക്കു കീഴിലെ പൊതുടാപ്പുകളെല്ലാം ഗാർഹിക കണക്‌ഷനുകളാക്കുന്ന നടപടി വേഗത്തിലാക്കും. വിനോദ നികുതിക്കു പകരം ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതു വഴി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടം നികത്താനും തീരുമാനിച്ചു.



English Summary: Registration Fee Will Not Increase, Says Government