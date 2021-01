കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തു കോവി‍‍‍ഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) കൊച്ചി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും, കോവിഡ് ഐസിയു നിറയുന്നതും കേരളം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ഐഎംഎ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ, ഐഎംഎ കൊച്ചി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ടി.വി. രവി, സെക്രട്ടറി ഡോ. അതുൽ മാനുവൽ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നത്. ഏറെ ആളുകൾ എത്തുന്ന വാണിജ്യ, വ്യാപാര കേന്ദ്രവും ട്രാവൽഹബ്ബുമായ എറണാകുളത്തേക്കു മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നു വൈറസ് എത്താനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ച ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും യഥാർഥ കോവിഡ് കണക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുക. ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളവരിൽ ഒരിക്കൽ രോഗം വന്നു ഭേദമായാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി (ഹേഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി) ലഭിക്കുമെന്ന ധാരണയിലും പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന വൈറസുകളുടെ വരവോടെ മാറ്റം വന്നു. ഒരിക്കൽ രോഗം തീവ്രമായി ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഐഎംഎ ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഇടപഴകൽ കുറയ്ക്കുക

∙കൂടുതൽ പേർ ഒത്തു ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കുറയ്ക്കണം.

∙ഒരാൾ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരുടെ സംഖ്യ (സോഷ്യൽ ബബ്ൾ) കുറയ്ക്കണം.

∙മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കണം.

∙പ്രായമായവരെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കണം.

English Summary: Covid situation becoming worse at Ernakulam and Kozhikode warns IMA