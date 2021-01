സിബിഐയെ പേടിയില്ല; തന്റേടത്തോടെ നേരിടും: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സോളർ കേസിൽ സിബിഐയെ പേടിയില്ലെന്നും ഇതുവരെ അന്വേഷണങ്ങളെ നേരിട്ട തന്റേടത്തോടെ നേരിടുമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിയമനടപടികളിലേക്കു പോവില്ല. ഏത് അന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കും. ന്യായീകരണമല്ല തന്റെ ‍പ്രതിരോധം. ജനങ്ങൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ആരാണു പരാതിക്കാരിയെന്നും പലതും മാറിയും മറിഞ്ഞും വന്നതും ജനം കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായി വച്ചേക്കുമോ എന്നു ജനം ചിന്തിക്കും. സർക്കാരിന്റെ പരാജയവും നിഷ്ക്രിയത്വവും മറയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വാദഗതികൾ:

∙ ആരോപണം ഉയർന്ന് 8 വർഷത്തിനിടെ ഏതെങ്കിലും കോടതിയോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഞങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ എത്തി 5 കൊല്ലമായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. 3 ഡിജിപിമാരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. തുടർനടപടികളെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കഴിവുകെട്ട സർക്കാർ കേസ് എഴുതിത്തള്ളാതെ, ഉപദ്രവിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ സിബിഐക്കു വിടുന്നത്.

∙ സോളർ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അടിയന്തരമായി മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടിയശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞ സർക്കാരാണിത്. പിന്നെ ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. പരാതിക്കാരിയുടെ കത്തും റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ കമ്മിഷൻ പരിധി വിട്ടതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. സർക്കാരിന് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീലിനു പോകാമായിരുന്നു. ചെയ്തില്ല. അപ്പീൽ പോയാലും ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ശരിയാണെന്നു വരുമെന്നതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കി.

∙കത്ത് തെളിവാക്കാനാകാതെ വന്നപ്പോൾ 2018ൽ പരാതിക്കാരിയിൽനിന്ന് പ്രത്യേക മൊഴി വാങ്ങി എഫ്ഐആർ‍ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ജാമ്യമില്ലാ വ്യവസ്ഥയിലാണ് കേസെടുത്തത്. എഫ്ഐആർ റദ്ദു ചെയ്യാനും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകുമെന്നായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പോയില്ല. ഏതവസരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നു. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

∙ ലാവ്‌ലിൻ കേസിൽ 2006 ൽ തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വിജിലൻസ് പിണറായി വിജയനെ വെറുതേ വിട്ടു. ഇതിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നു. സർക്കാർ പഴി കേൾക്കേണ്ടതില്ല എന്നു കരുതിയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്തത്. എന്നാൽ യുപിഎ ഭരിക്കുന്ന കാലമായിട്ടും സിബിഐ കേസെടുത്തില്ല. പിന്നീടു മറ്റൊരു പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് സിബിഐ കേസെടുത്തത്.

∙ സോളർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെല്ലാം കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റുള്ളവർ തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന നിലപാടില്ല.

∙ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു വിജ്ഞാപനമിറക്കിയതെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ മറുപടി പറയട്ടെ.

∙ സിബിഐ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ല. അവർ അറിയുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി ഇതുവരെ പൂർണപിന്തുണ തന്നു. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പാർട്ടി ഇടപെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

