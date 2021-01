കണ്ടാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം; അതിനാൽ പൊലീസ് കണ്ണടച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു സോളർ പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയതു സംസ്ഥാനത്തെ അര ഡസൻ കോടതികളിൽ അവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ. ഇവരെ കാണാനില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണു പല കേസിലും പൊലീസ് ഇപ്പോഴും കോടതികളിൽ നൽകുന്നത്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അടക്കം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അവർ കണ്ടത് ഈച്ചയെപ്പോലും കടത്തിവിടാത്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ‍. സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അടക്കം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സദാ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണു കോടതി പറഞ്ഞിട്ടു പൊലീസ് ‘തിരയുന്ന’ പരാതിക്കാരിയുടെ വരവും പോക്കും.

ഇവർക്കെതിരെ ചാലക്കുടി (കേസ് നമ്പർ–സിസി–3397–2020), ആലുവ (321–15), എറണാകുളം (647–19), പെരിന്തൽമണ്ണ (36–14), റാന്നി (103–19), തിരുവല്ല (1866–19) മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതികളിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ്. തിരുവല്ല, റാന്നി, ചാലക്കുടി കോടതികൾ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റാണു പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസ് പരിഗണിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ഹാജരാകാതെ വന്നതോടെയാണു ജാമ്യം റദ്ദാക്കി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ചില കേസിൽ ഒന്നും രണ്ടും വർഷമായി വാറന്റ് നിലനിൽക്കുന്നു.

ചാലക്കുടി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും അവർ ഇതുവരെ ഹാജരാകുകയോ ജാമ്യം എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തിരുവല്ല കോടതിയിൽ ഫെബ്രുവരി 5 നാണ് കേസ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നു ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

റാന്നിയിൽ 2019 മേയ് 23 ന് ഇവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ്. കഴി‍ഞ്ഞ ഡിസംബർ ‍26 ന് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കേസ് വിളിച്ചപ്പോഴും ഹാജരായില്ല. സോളർ പാനൽ ഏജൻസി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു തട്ടിപ്പു നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കേസാണിത്.

പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ കേസ് ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നടക്കുന്നു. പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർക്കു വീട്ടിൽ സൗരോർജ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ച കേസാണിത്. ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒന്നാം പ്രതിയും പീഡന പരാതിക്കാരി രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേയാണു തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി കുറെ യുവാക്കളെ കബളിപ്പിച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിച്ച കേസിൽ ഈയിടെ പ്രതിയായത്.

English Summary: Police keept blind from arresting complainant in solar case, in different case