ജോലി തട്ടിപ്പുകേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് സരിതയും കൂട്ടുപ്രതികളും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പണം തട്ടിയെന്ന കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി സോളർ തട്ടിപ്പു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സരിത എസ്.നായരും കൂട്ടുപ്രതികളും കോടതിയിൽ. കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്തിലെ എൽഡിഎഫ് അംഗം ടി. രതീഷ്, പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഷാജു എന്നിവരാണു ജോലി തട്ടിപ്പു കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ. ജാമ്യാപേക്ഷ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച അഡി.സെഷൻസ് കോടതി നാളെ വാദം കേൾക്കും.

സോളർ കേസിലെ വിവാദ നായികയായ സരിത അടുത്തിടെയാണു ജോലി തട്ടിപ്പ് കേസിലും പ്രതിയായത്. ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനിലും കെടിഡിസിയിലും ജോലി വാഗ്‌ദാനം നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകി എന്നാണു നെയ്യാറ്റിൻകര പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസ്. 2 പേരാണു പരാതിക്കാർ. സരിത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പു നടത്തിയതെന്നാണു പരാതി.

തെളിവായി വ്യാജ ഉത്തരവ്, പണം നൽകിയതിന്റെ രേഖ, ശബ്ദരേഖ എന്നിവ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സരിതയെ ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്.

English Summary: Saritha and others for anticipatory bail in job fraud case