മത്സരക്കളത്തിലേക്ക് ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി?

കൊച്ചി ∙ നടൻ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാലുശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹം. ഇതെക്കുറിച്ചു പാർട്ടി നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലമായ ബാലുശ്ശേരിയിൽ നാലര പതിറ്റാണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചിട്ടില്ല.

പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥിയായി തന്റെ േപരു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നു ധർമജൻ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘സീറ്റിനായി ഒരു നേതാവിനെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ്. പാർട്ടി എവിടെ മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മത്സരിക്കും. ജയസാധ്യതയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ നേതാക്കളുണ്ട്. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കും. അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘എ’ ഗ്രൂപ്പിലെ ചില ഉന്നത നേതാക്കളാണു ധർമജനെ ബാലുശ്ശേരിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾക്കു പിന്നിലെന്നാണു സൂചന. സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ധർമജൻ ബാലുശ്ശേരിയിൽ ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വദേശമായ വൈപ്പിനിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു നേരത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും യു‍ഡിഎഫ് നിഷേധിച്ചു.

