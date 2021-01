പതിനാലുകാരിയുടെ മരണം: മൃതദേഹത്തിൽ മുറിവടയാളങ്ങൾ

കാലടി∙ പോക്സോ കേസിൽ ഇരയായി ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ കഴിയവേ മരിച്ച ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനാലുകാരിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ പത്തിലേറെ മുറിവുകളുടെ അടയാളങ്ങളുണ്ടെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചുള്ള സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിൽ ബന്ധുക്കൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പെൺകുട്ടിയെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അധികൃതർ വീട്ടിൽ നിന്നു കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അന്നത്തെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണു വീട്ടുകാരുടെ വാദം. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചു കുട്ടിയുടെ അമ്മ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉന്നത പൊലീസ് മേധാവികൾക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Injuries in dead body of fourteen year old