ജാഥയ്ക്കു സമാന്തരമായി ഇടതു സീറ്റ് ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുന്ന ഫെബ്രുവരി 4നു ശേഷം എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച നടത്താൻ സിപിഎം– സിപിഐ ചർച്ചയിൽ ധാരണ. എൽഡിഎഫിന്റെ മേഖലാ ജാഥ 26ന് തീരുന്നതിനു മുൻപായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കും. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണു സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജാഥാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായത്.

സിപിഎമ്മിൽ നിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ചർച്ചകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകും. ജാഥ നയിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവനുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തും. 13 വരെ വിജയരാഘവനും ചർച്ചകളിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കും. എല്ലാ കക്ഷികളുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയും കോടിയേരിയും നേരിട്ടു സംസാരിക്കും. സിപിഎം–സിപിഐ ആശയവിനിമയം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അടിക്കടി നടത്താനും ധാരണയായി. കാനവും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ഓൺലൈനായും സിപിഐ ദേശീയ നിർവാഹകസമിതി, കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് അംഗങ്ങൾ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്തു സിപിഐ ദേശീയ നേതൃയോഗം. ഇതിനു ശേഷം സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പാർട്ടിതല ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കും.

സ്ഥാനാർഥി നിർണയ കാര്യത്തിൽ ജില്ലാതല ശുപാർശകൾ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണു സിപിഎം രീതി. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ജില്ലാ നേതൃയോഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടി വീണ്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റോ കമ്മിറ്റിയോ അന്തിമമാക്കുന്ന ശൈലിയാണു സിപിഎം അവലംബിക്കുന്നത്.

സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ

∙ ജനതാദൾ എസ്സും ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദളും(എൽജെഡി) ലയിക്കണമെന്ന നിർദേശം സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ആവർത്തിക്കും. ലയനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപാർട്ടികൾക്കും 4– 4 സീറ്റ് വീതം സാധ്യത.

∙ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനു മാന്യമായ പരിഗണന നൽകാൻ ധാരണ. അവർക്കു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ജില്ലയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സീറ്റ് വേണമെന്നു സിപിഐ. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 27 സീറ്റ് തന്നെ വേണം. ‌

∙ പുതിയ കക്ഷികൾക്കു വേണ്ടി എല്ലാവരും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് സിപിഎം. മാതൃകയായി ചില സീറ്റ് സിപിഎം വിട്ടു നൽകിയേക്കാം.

∙ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രം ലഭിച്ച കോൺഗ്രസ്(എസ്), കേരള കോൺഗ്രസ് (സ്കറിയ തോമസ്), ആർഎസ്പി ലെനിനിസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കു വീണ്ടും സീറ്റ് സാധ്യത കുറവ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, സ്കറിയ തോമസ്, കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവരുടെ സാധ്യത മങ്ങും. കെ.ബി.ഗണേഷ് കുമാറിനൊപ്പം കോവൂരിനു കൂടി ഇളവു നൽകി സീറ്റ് നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്.

∙ ഐഎൻഎലിനു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 3 സീറ്റ് ലഭിക്കും. ഘടകകക്ഷി അംഗീകാരം കൂടി കിട്ടിയതിനാൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യവും ചർച്ച ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ തവണ 4 സീറ്റ് കിട്ടിയ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിന് അത്രയും ലഭിക്കാൻ ഇടയില്ല.

∙ എൻസിപിയിലെ പിളർപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സിപിഐ. ഒരു വിഭാഗം മുന്നണി വിട്ടു പോകാനുളള സാധ്യത തള്ളാതെ സിപിഎം. ശരദ് പവാർ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം വരുമെന്ന ധാരണയിൽ ഇരുപാർട്ടികളും.

English Summary: Left seat discussion to be conducted parallel to rally