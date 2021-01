കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കേരളത്തിൽ; രാജ്യത്ത് രണ്ടാമത് എറണാകുളം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള 10 ജില്ലകളിൽ ഏഴും കേരളത്തിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് തൃശൂരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തു സ്ഥിതി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നതിനിടെയാണിത്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിദിന കേസുകളിൽ പകുതിയും കേരളത്തിലാണ്. ആകെ കേസുകളിൽ മൂന്നാമതും (9.11 ലക്ഷം) നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമതുമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റു നാലും കേരളത്തേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലുമാണ്. ഈ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൊത്തം രോഗികളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം. കേരളത്തിൽ 72,392 പേർ; മറ്റു നാലിടത്തും ചേർന്ന് 61,489.

ഇന്നലെ 5771

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 58,472 സാംപിളുകളിലായി 5771 പേർക്കു കോവിഡ്. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 9.87 %. ആകെ മരണം 3682 ആയി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് കണക്ക്: എറണാകുളം 784, കൊല്ലം 685, കോഴിക്കോട് 584, കോട്ടയം 522, പത്തനംതിട്ട 452, ആലപ്പുഴ 432, തൃശൂർ 424, മലപ്പുറം 413, തിരുവനന്തപുരം 408, ഇടുക്കി 279, കണ്ണൂർ 275, പാലക്കാട് 236, വയനാട് 193, കാസർകോട് 84.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വില്ലനായി: മന്ത്രി ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടാൻ കാരണം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാതെയാണു സംസാരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് പരിശോധന കുറച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

