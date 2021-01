വിവാദത്തിനു പിന്നാലെയുള്ള അദാലത്തിന് വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ എത്തിയില്ല

അടൂർ ∙ 87 വയസ്സുള്ള പത്തനംതിട്ട കോട്ടാങ്ങൽ സ്വദേശി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ നടന്ന ജില്ലാ അദാലത്തിൽ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പങ്കെടുത്തില്ല. അധ്യക്ഷ എം.സി.ജോസഫൈനു പകരം ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള കമ്മിഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അദാലത്ത് നടന്നത്. പരാതിക്കാരിയായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയും അദാലത്തിനെത്തിയില്ല.

അധ്യക്ഷ എത്തുമെന്നറിഞ്ഞ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് പരിസരത്ത് പൊലീസും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

വീട്ടിൽ കയറി അയൽവാസി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് വനിതാ കമ്മിഷനു നൽകിയ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധു വിളിച്ചപ്പോഴാണ് വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവമുണ്ടായത്. പരാതി ഇന്നലെ നടന്ന അദാലത്തിൽ പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ആരും എത്താതിരുന്നതിനാൽ അടുത്ത അദാലത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മയുടെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതായതിനാൽ വനിതാ കമ്മിഷനു പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലെന്ന് ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു.

