എം.എം.മണിക്ക് എന്തും പറയാൻ സ്വാതന്ത്യം: കാപ്പൻ

പാലാ ∙ മന്ത്രി എം.എം.മണിക്ക് എന്തും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നു മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎ. നിയമസഭാ സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അറക്കുന്നതിനു മുൻപു ചിലർ പിടയ്ക്കുകയാണെന്ന മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എംഎൽഎ.

ജോസ് കെ.മാണിയെ സിപിഎം അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പ്രതികരിക്കും. അറപ്പ് ഏതു തരത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മാണി സി.കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

