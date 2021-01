കോവിഡ്: വാർഡ്തല സമിതിയിൽ 2 സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വാർഡ്തല നിരീക്ഷണസമിതിയിൽ പ്രദേശത്തെ 2 സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തും. സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്താനാണു സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദേശം. സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേട്ടുമാരായി ജില്ലാതലത്തിൽ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കലക്ടർമാർ നിയമിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പുറമേയാണ് ഇപ്പോൾ വാർഡ്തലത്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്മിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. വാർഡ് മെംബർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യം അനുസരിച്ചാകും ഉദ്യോഗസ്ഥനിയമനം എന്നാണു സൂചന. സമിതിയിൽ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ 2 പ്രതിനിധികളെയോ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ 2 പ്രതിനിധികളെയോ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ജനമൈത്രി പൊലീസിന്റെ പ്രതിനിധി, കുടുംബശ്രീ അംഗം, സന്നദ്ധസംഘടന പ്രവർത്തകൻ, അങ്കണവാടി ടീച്ചർ/വർക്കർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ, ആരോഗ്യസേന പ്രവർത്തകൻ, എസ്‌സി/എസ്ടി പ്രമോട്ടർ, ആശവർക്കർ തുടങ്ങിയവരാണു മറ്റംഗങ്ങൾ.

സാംപിളിൽ ഏറെയും പോസിറ്റീവ്: ആന്റിജൻ കിറ്റുകൾ മടക്കിവിളിച്ചു

കോവിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ കിറ്റുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ആൽ‍പൈൻ കമ്പനിയുടെ കിറ്റുകളാണു തിരികെ എടുത്തത്. പരിശോധിക്കുന്ന സാംപിളിൽ കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടി. ഒരുലക്ഷം കിറ്റുകളാണു വാങ്ങിയത്. 85 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു.

നാൽപ്പത്തഞ്ചിലധികം പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു കിറ്റുകൾ തിരികെ എടുത്തത്. കിറ്റുക‍ൾക്കു ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം ഉണ്ടാകാ‍മെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പിസിആർ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ലാബുകളിൽ ഷിഫ്റ്റു‍കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനും ആരോഗ്യവകുപ്പു നിർദേശം നൽകി. ഒന്നിലധികം സാംപിളുകൾ ഒരുമിച്ചു പരിശോധിക്കുന്ന പൂ‍ൾഡ് പിസിആർ തുടങ്ങാനും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Two government officials in the Covid ward level committees