സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി; പണിമുടക്കിയവർക്ക് ശമ്പളം നൽകരുത്

കൊച്ചി ∙ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരായ സമര ദിനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളത്തോടെ അവധി അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പണിമുടക്കു ദിവസങ്ങളിലെ ഹാജർ റജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടികളെടുക്കാൻ വകുപ്പു തലവന്മാരോടു നിർദേശിച്ചതോടെ ശമ്പളം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടി വരും. വിധി 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശിച്ചു.

അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കു നടന്ന 2019 ജനുവരി 8, 9 തീയതികളിൽ ഹാജരാകാതിരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധി അനുവദിച്ച 2019 ജനുവരി 31ലെ ഉത്തരവു നിയമവിരുദ്ധവും സ്വേച്ഛാപരവുമാണെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു സമരാഹ്വാനം നടത്താനോ പണിമുടക്കാനോ സാധ്യമല്ലെന്നു കേരള സർവീസ് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സമരം കാരണം 2 ദിവസം ഓഫിസ് പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു. പൊതുജനം ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്നാൽ, സമരം ചെയ്ത ജീവനക്കാർക്കു ‘തട്ടുകേട്’ ഇല്ലാത്തവിധം സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.

സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണു സർവീസ് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ താൽപര്യം സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചു. അവധി അർഹതപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമാണെന്ന ഉപാധി പോലുമില്ല. മറിച്ച് ഹാജരാകാതിരുന്ന എല്ലാവർക്കുമാണ് അവധി. അങ്ങനെ ‘കാടടച്ച്’ ഉത്തരവിറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സർക്കാരിനില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ന്യായമായ കാരണമില്ലാതെയും അവധിയപേക്ഷയില്ലാതെയും ജോലിക്കു ഹാജരാകാത്തവർക്കു ശമ്പളത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നു കാണിച്ച് പൊലീസ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ റിട്ട. ഡയറക്ടർ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ജി. ബാലഗോപാലൻ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി അനുവദിച്ചാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി.

‘ഡയസ് നോൺ’ വേണമെന്നു ചട്ടം

സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു ജോലിക്കു ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നതു ശമ്പള, അലവൻസുകൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ‘ഡയസ്നോൺ’ ആയി കണക്കാക്കുമെന്നു കേരള സർവീസ് ചട്ടം പാർട്ട് ഒന്ന് റൂൾ 14 (എ)യിൽ പറയുന്നതു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

