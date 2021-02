സഹായധനം വഴിമാറ്റിയതായി ആരോപണം

കോഴിക്കോട് ∙ കഠ്‌വ, ഉന്നാവ് കേസുകളിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി സമാഹരിച്ച ഒരു കോടിയോളം രൂപ മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ ഭാരവാഹികളിൽ ചിലർ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചെന്നു യൂത്ത് ലീഗ് മുൻ ദേശീയ സമിതി അംഗം യൂസുഫ് പടനിലം ആരോപിച്ചു.

ഇതുവരെയും കണക്കുകൾ കമ്മിറ്റികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിജിലൻസിനു പരാതി നൽകും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുന്നമംഗലത്ത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച യൂസുഫ് പടനിലത്തെ മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ നിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുന്നയിച്ച വ്യക്തിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണു യൂത്ത് ലീഗ് തീരുമാനമെന്നും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഫിറോസ് പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Money for financial help diverted