ആർടിപിസിആർ വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; ആന്റിജൻ ധാരാളം എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ള ആർടിപിസിആർ പരിശോധന വർധിപ്പിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുമ്പോൾ ആന്റിജൻ പരിശോധന മതിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്.

ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കു കൃത്യത കുറവാണെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചത്. പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഇതിൽ 75% പേരെയും ആർടിപിസിആറിനു വിധേയമാക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ആന്റിജനാണു മെച്ചമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ചെലവേറിയതാണെന്നു മാത്രമല്ല ഫലം അറിയാൻ കൂടുതൽ സമയവും വേണം. രോഗം വന്നു മാറിയവരിൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തിയാൽ 42 ദിവസം വരെ പോസിറ്റീവായി കാണിക്കും.

അതിനാൽ പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കു മാത്രം ആർടിപിസിആർ മതിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്.

കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആർടിപിസിആർ കൂട്ടാൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ആനുപാതികമായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേരളം അടക്കം 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കത്തു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആനുപാതിക വർധനയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട്, കേന്ദ്ര സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതായി ദേശീയ രോഗ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിലെ (എൻസിഡിസി) ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മനോരമയോ‌ടു പറഞ്ഞു.

ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ആർടിപിസിആർ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. തമിഴ്നാട് മാത്രമാണ് 100% ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ കോവിഡ് കാര്യമായി നിന്നിരുന്ന ഇവിടെ പിന്നീട‌ു സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടത് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന കൈവിടാതിരുന്നതു കൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്രം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Difference in opinion between chief minister and health department over method of covid test