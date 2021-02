തുടരുന്ന പദ്ധതികൾക്കു പണം; പുതിയ പദ്ധതികളില്ല

കൊച്ചി ∙ നിർമാണം നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കു കൂടുതൽ പണം ലഭിച്ചപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതികൾക്കു ചുവപ്പു കൊടിയുമായി റെയിൽവേ. തിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു 275 കോടി, കോട്ടയം വഴി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു 170 കോടി, ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു 45 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു കേരളത്തിനു ലഭിച്ചത്. ശബരി റെയിൽവേ, എറണാകുളം– ഷൊർണൂർ മൂന്നാം പാത എന്നിവയ്ക്കു 1000 രൂപ വീതം ടോക്കൺ തുക മാത്രമാണുള്ളത്. 170 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതോടെ ചിങ്ങവനം– ഏറ്റുമാനൂർ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഉറപ്പായി.

തിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു മികച്ച പരിഗണനയാണു കിട്ടിയത്. ശബരി പാത ബജറ്റിൽ ഇടം നേടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പകുതി ചെലവു വഹിക്കാമെന്ന കത്ത് വൈകിയതു തിരിച്ചടിയായി. പകുതി ചെലവു വഹിക്കാമെന്ന തീരുമാനം ഡിസംബറിനു മുൻപു കേരളം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ബജറ്റിൽ വിഹിതം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ബജറ്റ് നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയായ ശേഷമാണു കേരളം തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.

സർവേ പൂർത്തിയാകാത്തതും ഡിപിആർ തയാറാകാതിരുന്നതുമാണ് എറണാകുളം– ഷൊർണൂർ മൂന്നാം പാതയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്. പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് ആവശ്യപ്പെട്ട തുക ലഭിച്ചുവെന്നു നിർമാണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതികൾ 2024 ന് മുൻപു പൂർത്തിയാക്കേണ്ടവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വരുംവർഷങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു കൂടുതൽ തുക ലഭിക്കും. അമ്പലപ്പുഴ– എറണാകുളം (69 കി.മീ) റീച്ചിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്.

കായംകുളം മുതൽ ഹരിപ്പാട് വരെയാണ് ഇരട്ടപ്പാതയുള്ളത്. ഹരിപ്പാട്– അമ്പലപ്പുഴ (18 കി.മീ) ഇരട്ടപ്പാത അടുത്തമാസം കമ്മിഷൻ ചെയ്യും; ഇതിന് 15 കോടി രൂപയും. അമ്പലപ്പുഴ–തുറവൂർ 10 കോടി, തുറവൂർ–കുമ്പളം–10 കോടി, കുമ്പളം–എറണാകുളം 10 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം റൂട്ടിൽ ഏറ്റുമാനൂർ–ചിങ്ങവനം (16.84 കി.മീ) പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. മംഗലാപുരം–കങ്കനാടി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് 40 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

