ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ

തൃശൂർ ∙ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം ബിജെപി വേദിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ശോഭയുമായി ദേശീയ നേതൃത്വം ചർച്ച നടത്തിയതായി ജെ.പി. നഡ്ഡ പറഞ്ഞിരുന്നു. മണ്ഡലം ചുമതലുള്ളവരുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെയും യോഗത്തിലും പൊതുയോഗത്തിലും ശോഭ പങ്കെടുത്തു.

സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റാക്കിയതും പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രനുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമായിരുന്നു ശോഭയുടെ പ്രശ്നം. കോർ കമ്മിറ്റി അംഗത്വവും ദേശീയ തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചുമതലയും വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇവ രണ്ടും പിന്നീടു തീരുമാനിക്കും.

ശോഭയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽ ചുമതല നൽകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശോഭയ്ക്ക് എതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെ മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസ് പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഷാളണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ച നഡ്ഡ തന്നെയാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

