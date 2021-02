എം.ബി. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്; വിവാദം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുൻ എംപി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാം റാങ്കും നിയമനവും ലഭിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥിയെ തഴഞ്ഞാണു നിയമനമെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പർട്ട് ഡോ. ഉമർ തറമേൽ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിൽ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചാണു നിയമനമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ധർമരാജ് അടാട്ട് വിശദീകരിച്ചു. പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും വിസിയാണു വസ്തുതകൾ പറയേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു രാജേഷിന്റെ പ്രതികരണം. പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും ഉമർ തറമേൽ പറഞ്ഞു.

മലയാളം അസി. പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് 21നു സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗീകരിച്ച റാങ്ക് പട്ടികയിൽ രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ ആർ. നിനിതയാണ് മുസ്‌ലിം സംവരണ ക്വോട്ടയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. കെ.പി. എ. ഹസീന, വി.ഹിക്മത്തുല്ല എന്നിവരാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർക്കു നിവേദനം നൽകി. കെ.കെ. രാഗേഷ് എംപി, എ.എൻ. ഷംസീർ എംഎൽഎ, മുൻ എംപിമാരായ പി.രാജീവ്, പി.കെ. ബിജു, ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.എ. റഹീം എന്നിവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ നിയമനങ്ങളും മുൻപു വിവാദമായിരുന്നു.

∙ വിമർശനവും വിയോജിപ്പും അറിയിച്ചു

‘‘സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നിനയ്ക്കാത്ത വിധത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ശീർഷാസനം ചെയ്ത അനുഭവം കേരളത്തിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ഇത് ആദ്യമാണ്. ഇതിനോടുള്ള കടുത്ത വിമർശനവും വിയോജിപ്പും സർവകലാശാലാ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേലാൽ ഈ പണിക്ക് പോകില്ലെന്ന് അക്കാദമിക് സമൂഹത്തെ ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.’’ – ഡോ. ഉമർ തറമേൽ

∙ ഏതു കോടതിയിലും മാർക്ക് ഹാജരാക്കാം

‘‘വൈസ് ചാൻസലർ, ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി, ഡീൻ, 3 സബ്ജക്ട് എക്സ്പർട്ടുമാർ, വകുപ്പ് മേധാവി എന്നിങ്ങനെ 7 പേരായിരുന്നു സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ. ഉദ്യോഗാർഥിക്കുള്ള മാർക്ക് ഓരോ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗവും സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി നൽകണം. ഇതിൽ വെട്ടും തിരുത്തും പാടില്ല. ഇപ്രകാരം ഓരോ അംഗവും നൽകിയ മാർക്ക് ഏതു കോടതിയിലും ഹാജരാക്കാം.

യുജിസി വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് അന്തിമ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ളവരെ തിരഞ്ഞടുക്കുന്നത്. ഇതു പരിശോധിക്കാൻ സർവകലാശാലയുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ അടങ്ങിയ കമ്മിറ്റിയും സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയുമുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 17 നിയമനം നൽകിയതിൽ ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.’’ – ഡോ. ധർമരാജ് അടാട്ട്, കാലടി വിസി

English Summary: Ex MP MB Rajesh wife appointed as assistant professor in Sanskrit University: complaint to governor