പാലാ സീറ്റ്: പിടി അയച്ച് കാപ്പൻ; പവാർ പറയുന്നത് കേൾക്കും, യുഡിഎഫിലേക്കില്ല

കോട്ടയം ∙ പാലാ സീറ്റ് ലഭിച്ചേ തീരൂ എന്ന നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയ മാണി സി. കാപ്പൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച് എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ ശരദ് പവാറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് കാപ്പൻ മയപ്പെട്ടത്.

‘എന്റെ നേതാവ് പവാറാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 4 സീറ്റുകളിലും ഇത്തവണയും മത്സരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പവാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും – കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘എനിക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ’യെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ തോറ്റ പാർട്ടിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാട് എൻസിപി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിയിച്ചതായും കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ പരാമർശം. ബുധനാഴ്ച സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയും ശരദ് പവാറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് കാപ്പന്റെ മാറ്റം.

പാലാ സീറ്റിനെച്ചൊല്ലി എൽഡിഎഫ് വിടേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ശരദ് പവാർ എടുത്തത്. എൽഡിഎഫ് വിടുന്നതിനെ എൻസിപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും എതിർത്തു. ശരദ് പവാറിനെ കൈവിടാൻ കാപ്പനും വിമുഖതയുണ്ട്.

എലത്തൂർ ഫോർമുല?

പാലായ്ക്ക് പകരം 4 നിയമസഭാ സീറ്റും രാജ്യസഭാ സീറ്റും നൽകാമെന്ന് സിപിഎം നിർദേശിച്ചു. കാപ്പന് എലത്തൂർ സീറ്റ് നൽകി മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന് കണ്ണൂരിൽ സീറ്റ് നൽകാനുള്ള സമവാക്യത്തിനാണ് മുൻഗണന. അതല്ലെങ്കിൽ എൻസിപിക്ക് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ശശീന്ദ്രന് നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഭരണത്തുടർച്ച ലഭിക്കുകയും കാപ്പൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ മന്ത്രിസ്ഥാനവും വാഗ്ദാനമുണ്ട്.

കുട്ടനാട്ടിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ടെങ്കിലും കാപ്പൻ വിഭാഗത്തിന് താൽപര്യമില്ല. എലത്തൂർ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരുവമ്പാടിയോ ഏറ്റുമാനൂരോ വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ശശീന്ദ്രൻ എലത്തൂർ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ കാപ്പൻ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം, മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് ഒത്തുതീർപ്പിനു വഴങ്ങിയതെന്ന് കാപ്പൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് സൂചിപ്പിച്ചു.

∙ ‘എൻസിപി ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 4 സീറ്റിലും മത്സരിക്കും. പാലായ്ക്കു പകരം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വേണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല’ – ടി. പി.പീതാംബരൻ (എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്)

പാലാ: ഉയരുന്നത് അഭ്യൂഹം മാത്രം എന്നു കാനം

ആലപ്പുഴ ∙ എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് ചർച്ച പോലും ആരംഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാലാ സീറ്റിനെപ്പറ്റി ഉയരുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ‘എൻസിപി, എൽഡി എഫിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ബാക്കിയുള്ളത് മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണ്. ഈ മാസം 10 മുതൽ 12 വരെ ചേരുന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളെ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

