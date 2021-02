മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംഘവും സ്ഥിരമാക്കൽ ക്യൂവിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഫയൽ സർക്കാർ വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നു. ഇൗ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിയമിച്ച സംഘത്തിലെ 10 പേരെയും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ട മറ്റു മുപ്പതോളം പേരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണു പുനരാരംഭിച്ചത്. സിഡിറ്റിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ സേവന പരിചയമുള്ള 114 പേരെയാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമ സംഘമാകട്ടെ 5 വർഷം പോലും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. 6 മാസം മുൻപു സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നീക്കം നടന്നപ്പോൾ സിഡിറ്റിലെ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ എതിർത്തിരുന്നു. സ്പെഷൽ റൂൾസ് ഭേഗതിയിലൂടെയാകും സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ എന്നാണു സൂചന.

വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കരാ‍ർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശുപാർശകളും നിയമ, ധന വകുപ്പുകളിലേക്കു പ്രവഹിക്കുകയാണ്. കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ (കെഎച്ച്ആർഡബ്ല്യുഎസ്) 180 പേരെയും കെപ്കോയിൽ 60 പേരെയും കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക് ഡവലപ്മെന്റ് ബോർഡിൽ (കെഎൽഡിബി) 7 പേരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഫയൽ ധനവകുപ്പിലെത്തി. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലെ 3 ഡ്രൈവർമാരെ സ്ഥരിപ്പെടുത്തണമെന്ന ശുപാർശ നിയമ വകുപ്പിലുമെത്തി. പല വകുപ്പുകളിൽനിന്നായെത്തുന്ന ശുപാർശകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണം. കോടികളാകും സർക്കാരിന്റെ അധികഭാരം.

അതിനിടെ, വ്യവസായ വകുപ്പിനു കീഴിലെ കിൻഫ്രയിൽ 7 പേരെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പഴ്സനേൽ എന്ന പേരിൽ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. ഈ തസ്തിക മാനേജർമാർക്കുള്ളതാണ്. ഉയർന്ന യോഗ്യതയും വേണം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു നിർദേശിച്ച അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രിയും അടിസ്ഥാന കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവുമാണ്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ഒരു മാസത്തിലേറെയായി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിൽ നിന്നു വ്യാപക പണപ്പിരിവു നടക്കുകയാണ്.

English Summary: Chief Minister's social media team members also to be made permanent