‘നിയമക്കുരുക്കിൽ സർക്കാർ’: പ്രതിപക്ഷ കരടു നിയമങ്ങളിൽ പതറി എൽഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടുവച്ച രണ്ടു കരടു നിയമങ്ങൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എൽഡിഎഫിനെ വെട്ടിലാക്കി. ശബരിമല, പിൻവാതിൽ നിയമന വിവാദങ്ങളിൽ അതോടെ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിനു സർക്കാരും മുന്നണിയും ബാധ്യതപ്പെട്ടവരും ആയി.



നിയമ നിർമാണങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം തങ്ങളിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അസാധാരണമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കരടു നിയമങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരം പറയേണ്ട അവസ്ഥ. അധികാരത്തിലേറിയാൽ ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ സിപിഎമ്മും സർക്കാരും പരിഹസിച്ചപ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ കരടു തന്നെ പുറത്തു വിട്ടാണു പ്രതിപക്ഷം മറുപടി നൽകിയത്. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളും സ്ഥിരപ്പെടുത്തലും മുറുകിയപ്പോ‍ൾ അതു നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമത്തിന്റെ കരടും മുന്നോട്ടുവച്ചു.

പ്രതിപക്ഷം എത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും ശബരിമല എന്ന കെണിയിൽ വീഴില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനം കരടു നിയമം ചർച്ചയായതോടെ പാർട്ടിക്കു വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ തോൽവിയും വനിതാ മതിലിന്റെ ഓർമകളും പാർട്ടിയെ കുത്തി നോവിക്കാൻ തുടങ്ങി. യുവതീപ്രവേശം അനുവദിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നു പണ്ടു പറഞ്ഞ അതേ പാർട്ടിയും നേതാക്കളും കരണം മറിഞ്ഞു: ‘വിധി വന്നാലും അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ നടപ്പാക്കൂ’ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. 2018 ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയും സർക്കാരും തള്ളിക്കളഞ്ഞ നിലപാടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക്.

തള്ളിയത് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയെ

ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനല്ല, സ്ത്രീ–പുരുഷ തുല്യതയ്ക്കാണ് സിപിഎം ഇതുവരെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. വിധി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പൊള്ളലേറ്റുവെങ്കിലും ജനുവരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ചേർന്ന സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗവും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. യുവതീപ്രവേശം അനുവദിച്ച വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളയുകയാണു വേണ്ടിയിരുന്നതെന്നു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി. എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

എന്നാൽ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഇതിന്റെ പേരിൽ കളം പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായി തോന്നിയതോടെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി നിലപാടിനെ തന്നെയാണു പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ എസ്. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയും എം.എ. ബേബിയും അടക്കം തള്ളിപ്പറയാൻ നിർബന്ധിതരായത്. നിയമമന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാകട്ടെ, നിലവിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. ഫലത്തിൽ യുഡിഎഫിന്റെ ജാഥ പാതി വഴി ആകും മുൻപ് അവരുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യത്തെ അനുകൂലിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു സിപിഎം എത്തി.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തലും തഴയലും

ഇഷ്ടക്കാരെ വഴിവിട്ടു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തഴയപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ ആളിപ്പടരുന്ന പ്രതിഷേധം കൂടി സർക്കാരിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷമാണ് സമരത്തിനു പിന്നിൽ എന്ന ആക്ഷേപത്തിനു മറുപടിയായി ആരുടെയെങ്കിലും കൊടി തങ്ങളുടെ സമരപ്പന്തലിൽ ഉണ്ടോ എന്നു റാങ്ക് ജേതാക്കളുടെ സംഘടന തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നവും രണ്ടാണെന്ന മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണവും അവർ തള്ളി. കഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ച് പിഎസ്‌സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ കടന്നു കൂടിയ ശേഷം മോഹിച്ച ജോലി അകന്നു പോകുമ്പോൾ രാഷ്ടീയനേതൃത്വത്തിനു വേണ്ടപ്പെട്ടവർ സർക്കാർ ജോലി തരപ്പെടുത്തി പോകുന്നതു കാണേണ്ടിവരുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ യഥാർഥ പ്രശ്നം. സാങ്കേതികമായ ന്യായവാദങ്ങൾ ആ വേദനയൊപ്പാൻ പര്യാപ്തമല്ലാതാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ തീപ്പൊരി പടരുന്നു.

