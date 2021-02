1856 പേരുടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ കുരുക്കിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള ബാങ്കിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന 1,856 പേരെ അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശുപാർശ സഹകരണ സെക്രട്ടറി തിരിച്ചയച്ചു. കൂട്ട സ്ഥിരപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യപ്പെടും മുൻപു പഠനം നടത്തണമെന്നും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എത്രയെന്നു ശുപാർശയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി ഫയലിൽ കുറിച്ചു. സഹകരണ റജിസ്ട്രാർ പരിശോധിക്കാതെയാണു ഫയൽ സമർ‌പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ശുപാർശ തള്ളിയ ഉത്തരവിൽ സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

താൽക്കാലികക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരായ ജനരോഷം കണക്കിലെടുത്തു കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ തൽക്കാലം മാറ്റിനിർത്തുന്നുവെന്നാണു സൂചന. കേരള ബാങ്ക് ഒഴിവായതോടെ അഞ്ഞൂറോളം പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള പട്ടികയാണ് ഇനി മന്ത്രിസഭയ്ക്കു മുന്നിലുള്ളത്. ഇത് തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. കൂടുതൽ ശുപാർശകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പകൽ 3 നു മുൻപു സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മൊത്തം തള്ളിയാൽ ബദൽ ഫയൽ

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ മുതൽ ഉന്നത മാനേജ്മെന്റ് പദവികളിൽ ഉള്ളവർ വരെ കേരള ബാങ്കിന്റെ സ്ഥപ്പെടുത്തൽ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു. 10 വർഷം താൽക്കാലിക ജോലി ചെയ്ത 852 പേരുണ്ട്. ബാക്കി 1004 പേരിൽ പലർക്കും 5 വർഷത്തിൽ താഴെയാണു പ്രവൃത്തി പരിചയം. 1856 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഫയലും 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ മാത്രമായി മറ്റൊരു ഫയലുമാണ് കേരള ബാങ്ക് സിഇഒ അയച്ചത്. മുഴുവൻ പേരുടെയും നിയമനത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടായാൽ 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ മാത്രമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിരുന്നു നീക്കം.

∙ ‘10 വർഷത്തിലേറെയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കലക്‌ഷൻ ഏജന്റുമാർ അടക്കമുള്ളവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണു ശ്രമിച്ചത്. എത്രപേരെന്ന് അറിയില്ല. ലയനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പ് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.’ – സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

English Summary: File regarding confirmation of 1856 people sent back