ഒടുവിൽ പവാറിന്റെ പച്ചക്കൊടി യുഡിഎഫിലേക്ക്: ശശീന്ദ്രനെ വിളിക്കാതെ എൻസിപി ചർച്ച

കോട്ടയം ∙ എൻസിപി കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഘടക കക്ഷിയാകുന്നതിനു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ അനുമതി. ഇന്നു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. പീതാംബരനും മാണി സി. കാപ്പൻ എംഎൽഎയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് അനുകൂല നിലപാട് എടുത്ത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഇന്ന് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തും.

ഇന്നലെ ശരദ് പവാറുമായി ടി.പി. പീതാംബരനും മാണി സി. കാപ്പനും ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. പാലാ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൽഡിഎഫ് വിട്ടു യുഡിഎഫിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നു കാപ്പൻ പവാറിനെ അറിയിച്ചു. എൽഡിഎഫ് തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ഇടതു മുന്നണിയിൽ തുടരാൻ സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും താൽപര്യമില്ലെന്നും ടി.പി. പീതാംബരനും പവാറിനെ അറിയിച്ചു. എൽഡിഎഫ് നൽകുന്നതിലും നല്ല പരിഗണന യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരുവരും പവാറിനെ അറിയിച്ചു.

ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ എൽഡിഎഫ് വിടാൻ അനുമതി നൽകാൻ പവാർ വിസമ്മതിച്ചു. എൽഡിഎഫിൽനിന്നാൽ രണ്ടു സീറ്റുകൾ (എലത്തൂരും കുട്ടനാടും) ജയിക്കാമല്ലോ, യുഡിഎഫിൽ പോയാൽ കാപ്പനു മാത്രമല്ലേ ജയിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നായിരുന്നു പവാറിന്റെ ചോദ്യം. യുഡിഎഫിൽ പോയാൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാപ്പനും പീതാംബരനും പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പവാർ അയഞ്ഞു. യുഡിഎഫിൽ ചേരുന്നതാണു പാർട്ടിക്ക് നല്ലതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പവാർ അറിയിച്ചു.

പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി വിളിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു. തീരുമാനം വൈകരുതെന്നും യുഡിഎഫിൽ ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് യോഗം ചേർന്ന് നിലപാട് എടുക്കാമെന്നു പവാർ അറിയിച്ചതായി മാണി സി. കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

