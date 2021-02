പൊലീസ്, മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്റെ മാധ്യമ, പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാക്കളെ ഒഴിവാക്കി. മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെയും പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് രമൺ ശ്രീവാസ്തവയുടെയും സേവനം മാർച്ച് 1 മുതൽ അവസാനിപ്പിച്ചു പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

ബ്രിട്ടാസിനു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പദവിയും ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കു ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയും നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും ശമ്പളം വാങ്ങാതെയാണു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

സർക്കാരിന്റെ 4 മിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ നവകേരള മിഷൻ കോഓർഡിനേറ്റർ പദവിയിൽ നിന്നു ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെയും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവിറക്കി. ഹരിതകേരള മിഷൻ വൈസ് ചെയർപഴ്സൻ ഡോ. ടി.എൻ.സീമയുടെ സേവനവും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ വികസന ഉപദേഷ്ടാവ് സി.എസ്.രഞ്ജിത്തിനെയും ഒഴിവാക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനി 3 ഉപദേഷ്ടാക്കളാണു ശേഷിക്കുന്നത്; ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.ചന്ദ്രദത്തനും നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. എൻ.കെ.ജയകുമാറും പ്രസ് ഉപദേഷ്ടാവ് പ്രഭാവർമയും. മൂവർക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പദവിയുണ്ട്. ചന്ദ്രദത്തൻ ശമ്പളമില്ലാതെയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് അനുവദിച്ച 2 പൊലീസ് ഡ്രൈവർമാർക്കായി മാസം 93,032 രൂപ ശമ്പളച്ചെലവു വരുന്നുണ്ടെന്നു നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട, യുഎപിഎ അറസ്റ്റ്, കേരള പൊലീസ് നിയമഭേദഗതി എന്നിവ വിവാദമായപ്പോഴും ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരെ ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി.എൻ.സീമ, ചെറിയാൻ ഫിലിപ്, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്നിവർ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ ആകുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

