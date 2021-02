ഉന്നതവിഭ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റും: മുഖ്യമന്ത്രി

മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് (കണ്ണൂർ)∙ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാവുന്നതോടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു കേരളത്തിൽ വന്നു പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പുതിയ കോഴ്സുകളും സൗകര്യങ്ങളും വരുന്നതോടെ ഇവിടെയുള്ളവർക്കു പുറത്തു പോയി പഠിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ‘നവകേരളം യുവകേരളം’ എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള 1000 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റത്തവണയായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയാറായി വരികയാണ്. അടുത്ത പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു വരികയാണ്. വികസനത്തിന്റെ സ്വാദ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അറിയണം. ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം വികസിച്ചാൽ പോരാ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വികസിക്കണം. പ്രകടനപത്രിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധമല്ലെന്നും അതു നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്നും സർക്കാർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി പിണറായി പറഞ്ഞു. മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വിസി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ, ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. വി കെ രാമചന്ദ്രൻ, പിവിസി പ്രഫ.എ.സാബു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എം.കെ.ഹസൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി.ശിൽപ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ജി.എസ്.പ്രദീപ് ‘ഇൻസ്പയർ കേരള’ എന്ന പരിപാടി നടത്തി.

ചോദ്യങ്ങൾ വേണ്ട, മാധ്യമങ്ങൾക്കും വിലക്ക്

∙ വിദ്യാർഥികളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവകേരളം, യുവകേരളം’ എന്ന പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം. ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി അതിൽ ചിലതു തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടവരെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. അതല്ലാതെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചവയിൽ അധികവും നിർദേശങ്ങളായിരുന്നു.

സർവകലാശാലാ തലത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ അവസാന ഘട്ടമാണ് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ നടന്നത്. നേരത്തേ എംജി സർവകലാശാലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത സംവാദ പരിപാടിയിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിനിയുടെ ചോദ്യത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണു പിണറായിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണു ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ശേഖരിച്ച് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തിയതെന്നു കരുതുന്നു.

