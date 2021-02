കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണറുടെ വാഹനത്തെ പിന്തുടരൽ: 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊണ്ടോട്ടി ∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ കമ്മിഷണറായ സുമിത്കുമാറിന്റെ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുകയും മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിൽ 2 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. കോഴിക്കോട് മുക്കം ഓമശ്ശേരി സ്വദേശികളായ പുൽപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ജസീം(24), ബന്ധു ജസീം റഹ്മത്ത്(25) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റു ദുരൂഹതകളില്ലെന്നും യുവാക്കൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരല്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനുമാണു കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു ഭീഷണി നിലവിലുണ്ടെന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തു സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ വിശദ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു ഡിവൈഎസ്പി കെ.എം.ദേവസ്യ അറിയിച്ചു.

കേസിൽ, സുമിത്കുമാറിന്റെ മൊഴി കൊണ്ടോട്ടിയിൽനിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഇന്നലെ വൈകിട്ടു കൊച്ചിയിലെത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. പിടിയിലായ യുവാക്കളെ കസ്റ്റംസ് സംഘവും ചോദ്യംചെയ്തു. പൊലീസ് ഗൗരവത്തോടെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനു യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യവും കസ്റ്റംസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. കൽപറ്റയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന സുമിത് കുമാറിന്റെ വാഹനത്തെ മുക്കം മുതൽ പിന്തുടർന്നെന്നും പിന്നീട് എടവണ്ണപ്പാറ – കൊണ്ടോട്ടി റോഡിൽവച്ച് മുൻപിൽ കയറി മാർഗതടസ്സം സ‍‍ൃഷ്ടിച്ചെന്നുമുള്ള പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം. വാഹനം ജസീമിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ളതാണെന്നും ജസീം, ജസീം റഹ്മത്ത് എന്നിവരാണു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി.

ജസീം റഹ്മത്ത് നേരത്തേ കായംകുളത്തുവച്ച് ട്രെയിനിൽനിന്നു വീണ് ഒരു കാലും കയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവാണ്. കാലിനു ബാൻഡേജ് വാങ്ങുകയെന്ന ആവശ്യംകൂടി ഇവരുടെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

∙ ‘സംഭവത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണു കാണുന്നത്. കൊണ്ടോട്ടി മേഖലയിൽ മുൻപും കസ്റ്റംസ്, ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുതവണ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. 2 തവണ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആക്രമണത്തിനിരയായി. 30 കിലോമീറ്ററിലധികം പിന്തുടർന്നുവെന്നതു ഗൗരവത്തോടെയാണു കാണുന്നത്. പിടിയിലായവരുടെ പശ്ചാത്തലം കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കും.’ സുമിത്കുമാർ (കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണർ)

