കാപ്പൻ വിഭാഗത്തിന് പേരായി ‘എൻസിപി കേരള’

കോട്ടയം ∙ ‘എൻസിപി കേരള’ എന്ന പേരിൽ യുഡിഎഫിൽ ഘടകകക്ഷിയാകുമെന്ന് മാണി സി. കാപ്പൻ. ഇന്നു രാവിലെ പാലായിലെത്തുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്ന് പാർട്ടി യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാകും.

ഇതിനിടെ, കാപ്പൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലായിൽ പ്രകടനം നടന്നു.

ഇന്നു രാവിലെ പത്തിന് പാലായിൽ എത്തുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ പങ്കുചേരാനാണു കാപ്പന്റെ തീരുമാനം. രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, പി.ജെ. ജോസഫ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കാപ്പനെ സ്വീകരിക്കും. ഐശ്വര്യ കേരളയാത്രയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് കാപ്പൻ അനുകൂലികൾ പാലായിൽ ബോർഡുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും കെട്ടി.

ഇതിനിടെ, എൽഡിഎഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കാപ്പനെതിരെ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ പാലാ നഗരസഭയിലെ എൻസിപിയുടെ ഏക അംഗമായ ഷീബ ജിയോയും പങ്കെടുത്തു. എൻസിപി പാലാ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയും കാപ്പനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തി.

