എൻസിപിയിലെ ബലാബലത്തിൽ മുന്നിൽ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

തിരുവനന്തപുരം∙ എൻസിപിയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും ശരദ് പവാറിനും ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തിനും ഒപ്പം. കാപ്പനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചില കമ്മിറ്റികൾ രംഗത്തു വന്നപ്പോൾ ചില ജില്ലകളിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ശക്തി സമാഹരണം തുടങ്ങി.

∙ കോട്ടയം: ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാജു എം. ഫിലിപ്, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീം പി. മാത്യു തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം കാപ്പനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് പുഞ്ചക്കോട്ടിൽ, മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരായ കാണക്കാരി അരവിന്ദാക്ഷൻ, ടി.വി. ബേബി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറുവിഭാഗവും.

∙ കണ്ണൂർ: ജില്ലാ ഘടകം തനിക്കൊപ്പം ആണെന്നു കാപ്പൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. 16ന് പ്രധാന പ്രവർത്തകരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ കോഴിക്കോട്: എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ കൂടിയായ പ്രസിഡന്റ് മുക്കം മുഹമ്മദും ഭൂരിപക്ഷം ഭാരവാഹികളും ശശീന്ദ്രൻ പക്ഷത്താണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ എം.ആലിക്കോയ കാപ്പന് അനുകൂലം.

∙ കൊല്ലം: ഇരുവിഭാഗവും ശക്തിസമാഹരണത്തിൽ.

∙ തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ എൻസിപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം. യോഗത്തിൽ 3 പേർ കാപ്പനെ അനുകൂലിച്ചു.

∙ എറണാകുളം, വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളും ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തി.

എൽഡിഎഫിന് തുടർഭരണം കിട്ടില്ല: മാണി സി. കാപ്പൻ

കോട്ടയം ∙ എൽഡിഎഫിനു തുടർഭരണം ലഭിക്കില്ലെന്നും പിൻവാതിൽ നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിഛായ മോശമാക്കിയെന്നും മാണി സി. കാപ്പൻ.

യുഡിഎഫിന്റെ ഘടകകക്ഷിയായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻസിപി കേരള എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

പാലാ ഉൾപ്പെടെ 4 സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എൻസിപി ദേശീയ നേതൃത്വം സീതാറാം യച്ചൂരിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, എൽഡിഎഫിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആരും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒത്തുതീർപ്പു നിർദേശം സിപിഎം അവഗണിച്ചു. ജോസ് കെ. മാണി രാജ്യസഭയിലെ കാലാവധി‍ പൂർത്തിയാക്കുക, തുടർന്ന് ഞാൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കാം, അപ്പോൾ ജോസ്.കെ.മാണിക്കു മത്സരിക്കാം എന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ സിപിഎം മറുപടി നൽകിയില്ല. എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. പി.സി. ജോർജ് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി പൂഞ്ഞാറിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

അവഗണിക്കുന്നു: ജോസ് കെ. മാണി

കാസർകോട് ∙ എൽഡിഎഫിൽ സീറ്റ് ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പാലായുടെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണി. എൽഡിഎഫിന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ വൻ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അതു കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻസിപിയെ എൽഡിഎഫ് വഞ്ചിച്ചു: രമേശ്

അടിമാലി ∙ പാലാ സീറ്റ് മാണി സി. കാപ്പനു തന്നെയെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കു വന്നാലും പാർട്ടിയായി വന്നാലും അങ്ങനെത്തന്നെ. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിൽ കാപ്പന്റെ വ്യക്തിസ്വാധീനവും നിർണായകമായിരുന്നു. സിറ്റിങ് സീറ്റ് നൽകാതെ കാപ്പനെയും എൻസിപിയെയും എൽഡിഎഫ് വഞ്ചിച്ചു. അത് കാപ്പൻ നേരത്തേ മനസ്സിലാക്കി എന്നേയുള്ളൂ. ജയിച്ച സീറ്റ്‌ തോറ്റ ആൾക്ക് വിട്ടുനൽകണം എന്നതിൽ എന്തു ധാർമികതയാണുള്ളത് – രമേശ് ചോദിച്ചു.

എൻസിപി ഇടതിനൊപ്പം: ടി.പി. പീതാംബരൻ

നെടുമ്പാശേരി ∙ എൻസിപി ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒപ്പം തന്നെ തുടരുമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി.പി. പീതാംബരൻ. മാണി സി. കാപ്പൻ പാർട്ടി വിട്ടാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

കാപ്പന്റെ കൂടെ ഏതാനും നേതാക്കളും ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരു പോയാലും ചെറിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും.പാലായിലും ഈ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും.

മാണി സി. കാപ്പന്റെ നീക്കത്തിനു ശരദ് പവാറിന്റെ പിന്തുണയില്ലെന്നും നേതാക്കളുടെ പിറകേ പോകുന്ന ആളല്ല പവാറെന്നും പീതാംബരൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കാപ്പന്റെ വരവ് ഗുണം ചെയ്യും: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

പത്തനംതിട്ട ∙ മാണി സി.കാപ്പൻ വരുന്നത് യുഡിഎഫിനു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. തദ്ദേശ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. തദ്ദേശത്തിൽ യുഡിഎഫിന്റേത് മോശം പ്രകടനമായിരുന്നില്ലെന്നും 2015ലേതിനെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാണി സി.കാപ്പൻ‌ അനീതി കാട്ടി: ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട് ∙ തന്നെ എംഎൽഎയാക്കാൻ പാടുപെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകരോട് മാണി സി. കാപ്പൻ കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് യുഡിഎഫിൽ ചേരുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. യുഡിഎഫുമായി നേരത്തേതന്നെ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതായി ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഒരു മുന്നണിയിൽ നിൽക്കെ മറ്റൊരു മുന്നണിയുമായി രഹസ്യചർച്ച നടത്തുന്നത് അധാർമികതയാണെന്നും ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

എൻസിപി വിട‌ുന്നത് മോഹഭംഗം ഉള്ളവർ: കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ

കൂത്താട്ടുകുളം ∙ മോഹവും മോഹഭംഗവും ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് മാണി സി.കാപ്പന്റെ കൂടെ എൻസിപി വിട്ട് പോകാൻ തയാറായിരിക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ എൻഎൽസിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ പദവി രാജിവച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യകേരള യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാമാന്യമര്യാദ കാപ്പൻ കാട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

