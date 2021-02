പിൻവാതിൽ നിയമനം: പാർലമെന്റിലും ചർച്ച; ഉന്നയിച്ചത് പ്രേമചന്ദ്രനും കൊടിക്കുന്നിലും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി കേരളം ഉൾപ്പെടെയുളള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ദേശീയതലത്തിൽ നിയമം നിർമിക്കണമെന്ന് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാലാവധി അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവഗണിച്ച് പിൻവാതിലിലൂടെ ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളെയും പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി ബന്ധമുളളവരെയും അനധികൃതമായി നിയമിക്കുകയാണ്.

ആയിരക്കണക്കിനു പേരെയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമരത്തിലാണെന്നും ശൂന്യവേളയിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ഭരണകക്ഷിയിലുള്ളവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സ്വന്തക്കാർക്കുമായുള്ള പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിലൂടെ സംവരണതത്വം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. തൊഴിലില്ലാത്ത വിദ്യാസമ്പന്നരായ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏക ആശ്രയം സംവരണമുള്ള സർക്കാർ ജോലികളാണ്. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ തടയാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടണം. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്കായി സ്പെഷൽ റിക്രൂട്മെന്റ് നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു നിർദേശിക്കണമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമരം അനാവശ്യം: മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

കോഴിക്കോട് ∙ പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തുന്ന സമരം അനാവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. അവർ എന്തിനാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സമരത്തിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. സർക്കാർ തെറ്റായൊന്നും ചെയ്തില്ല. എല്ലാക്കാലത്തും 10 വർഷം ജോലിചെയ്ത താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇത്‌ പിഎസ്‌സി പട്ടികയിലുള്ള ഒരാളുടെയും തൊഴിലവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ തയാറാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയക്കെണിയിൽ വീണുപോയവരാണ്‌ സമരം നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

