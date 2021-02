പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

ഉപ്പള (കാസർകോട്) ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ‘നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വീണ്ടും എൽഡിഎഫ്‌’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മുന്നണി കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ നയിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വർഗീയതയുമായി സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്നതു നാടിനാപത്താണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയത നടപ്പാക്കുന്നത് ആർഎസ്എസാണ്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനെന്ന പേരിൽ എസ്ഡിപിഐയും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയും അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും വർഗീയമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ നിലപാടു കാരണം എല്ലാ വർഗീയ കക്ഷികളും എൽഡിഎഫിന് എതിരാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സുരക്ഷ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യണം. അസാധ്യമെന്നു കരുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ, റേഷൻ വിതരണം, കെ.ഫോൺ പദ്ധതി, ലൈഫ് പദ്ധതി, ഗെയ്ൽ പൈപ്പ് ലൈൻ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി സർക്കാരുമായി ജനങ്ങൾ ആത്മബന്ധത്തിലായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം കൺവീനർ ബി.വി.രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജാഥാ ലീഡർ എ.വിജയരാഘവൻ, മന്ത്രിമാരായ ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, ഇ.പി.ജയരാജൻ, ജോസ് കെ.മാണി. കെ.ആർ.ജയാനന്ദ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

