ഇന്നലെ സ്ഥിരപ്പെട്ടവർ 221; 4 മാസത്തിനിടെ മൊത്തം 1,159 പേർ, സമരക്കാരെ പരിഗണിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യാപക പ്രതിഷേധം അവഗണിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ 221 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെക്കൂടി സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ റാങ്ക് പട്ടികകളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചില്ല.

ഇന്നലെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവരുടെ കണക്കിങ്ങനെ: സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിൽ 37, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രഫഷനൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ (കേപ്) 14, കെടിഡിസിയിൽ 100, സ്കോൾ കേരളയിൽ 54, നിർമിതി കേന്ദ്രയിൽ 16. ഇതോടെ 4 മാസത്തിനിടെ മന്ത്രിസഭ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 1,159 ആയി. പിഎസ്‌സിക്കു വിടാത്ത തസ്തികകളിൽ മാത്രമാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ എന്നാണു വിശദീകരണം.

സിഡിറ്റ്: 114ൽ 108 പേരും ഇടതു കാലത്ത്; പലരും നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും യൂണിയൻ‌ നേതാക്കളും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കഴിഞ്ഞ 3നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കീഴിലെ സിഡിറ്റിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ 114 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിൽ 108 പേരും 2006– 11 ലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ. 6 പേർ യുഡിഎഫ് കാലത്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ്. നവംബർ 14നു മന്ത്രിസഭ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഭൂജല വകുപ്പിലെ സിഎൽആർ ജീവനക്കാരായ 25 പേരിൽ 24 പേരും നിയമിതരായതും മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്നും നിയമന രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സിഡിറ്റിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടതു യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി, മന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കളും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളും, പാർട്ടി പത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾ, കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയുടെ അടുപ്പക്കാർ തുടങ്ങിയവരുണ്ട്.

English Summary: Cabinet Decision to stabilize those who have been working for more than 10 years