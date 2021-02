കേരള ബാങ്കിലെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നീക്കം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു

കൊച്ചി ∙ കേരള ബാങ്കിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. 1850 പേരുടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശ നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിഎസ്‌സി റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റിലുള്ളയാൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. അതേസമയം, താൽക്കാലിക, കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ നിലവിൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ലെന്നു രാവിലെ മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ സർക്കാരും കേരള ബാങ്കും വാദിച്ചു. കേരള ബാങ്കിലെ നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്‌സിക്കു വിട്ടിരുന്നോയെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു സർക്കാർ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഒഴിവുകൾ പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് കോട്ടയം ഏഴാച്ചേരി സ്വദേശി ഹരിദാസ് നൽകിയ ഹർജിയാണു കോടതി പരിഗണിച്ചത്. കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ നിയമനത്തിനുള്ള 2016 ലെ പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണു ഹരിദാസ്. എന്നാൽ, പിഎസ്‌സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കു ദോഷകരമായ നടപടികളൊന്നും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്നു കേരള ബാങ്കിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്‌സിയാണു നടത്തേണ്ടത്. ബാങ്കുകളുടെ ലയനത്തോടെ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേരള ബാങ്കാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ അറിയിച്ചു. കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലെ 45 ഒഴിവുകൾ പിഎസ്‌സിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കണ്ണൂർ സ്വദേശി എ. ലിജിത്ത് നൽകിയ ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിച്ചു.

English Summary: High Court Stay on Confirmation of Staffs at Kerala Bank