കൊച്ചി∙ കോടതി ആവർത്തിച്ചു നിലപാട‌ു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പട്ടയ ഭൂമിയിൽ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ തടയാൻ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും റവന്യു, തദ്ദേശ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഹൈക്കോടതി അടിയന്തര നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഭൂമി എന്താവശ്യത്തിനു പതിച്ചു നൽകിയതാണെന്നു കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും, കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിറക്കാൻ 2020 ജൂൺ 25നു വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാർക്കു നൽകിയ നിർദേശം നടപ്പായില്ലെന്നാണു പരാതി. ഇടുക്കി കൂമ്പൻപാറ സ്വദേശി മേരി ജോസഫ് നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് പരിഗണിച്ചത്.

പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പട്ടയഭൂമി കൃഷിക്കും വീടിനും അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണു വ്യവസ്ഥ. ഭൂപതിവു നിയമങ്ങളിലെയും ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥ ആദ്യം മൂന്നാർ കെഡിഎച്ച് വില്ലേജിലും പിന്നീട് ഇടുക്കിയിലെ 7 വില്ലേജുകളിലും നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

ഇടുക്കിയിലെ 8 വില്ലേജുകളിൽ മാത്രം നിർമാണങ്ങൾക്കു റവന്യു എൻഒസി നിർബന്ധമാക്കിയതു വിവേചനപരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹർജികൾ വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നിയന്ത്രണം ബാധകമാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിർദേശം നടപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയും തുടങ്ങി. തുടർന്നു സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 26നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയും തള്ളി. എന്നിട്ടും ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണു കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി.

