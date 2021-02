രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രഖ്യാപിച്ചു: കടുത്തുരുത്തി - മോൻസ്; പാലാ - കാപ്പൻ

കോട്ടയം ∙ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ സ്വീകരണ വേദികളിൽ 2 പേർ യുഡിഎഫ് സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. കടുത്തുരുത്തിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) ഹൈപവർ കമ്മിറ്റി അംഗം മോൻസ് ജോസഫ് ആയിരിക്കും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എൽഡിഎഫ് വിട്ടുവന്ന മാണി സി. കാപ്പനായിരിക്കും പാലായിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെന്നു പാലായിലെ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തീയതി പോലും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും മുൻപാണ് 2 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് പ്രതിപക്ഷ നേതാവു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അതേസമയം, പി.സി. ജോർജിന്റെ മുന്നണി പ്രവേശവും പൂഞ്ഞാറിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വവും സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫ് ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

കാപ്പൻ കോൺഗ്രസിൽ വരണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൻസിപി വിട്ട മാണി സി.കാപ്പൻ കോൺഗ്രസിൽ വരണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബമാണു കാപ്പന്റേത്. കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൻസിപി പിളർന്നു പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാണു വരുന്നതെങ്കിൽ യുഡിഎഫിൽ ഘടകകക്ഷി ആക്കുന്നത് എഐസിസിയോട് ആലോചിച്ചു മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒറ്റയ്ക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കില്ല – മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ച സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

