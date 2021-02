കൊച്ചി ∙ യുപിയിലെ ഹത്രസിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചു ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെയടക്കം അറസ്റ്റ‌് ചെയ്ത കേസിൽ യുപി പൊലീസിനു കൈമാറുന്നതു തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ട് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.എ. റൗഫ് ഷെരീഫ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ, ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ട് ട്രഷറർ അതിഖുർ റഹ്മാൻ, മസൂദ് അഹമ്മദ്, ആലം എന്നിവരെയാണ് യുഎപിഎ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അതിഖുർ റഹ്മാന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു റൗഫ് പണം അയച്ചെന്നു യുപി പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു. റൗഫിനെതിരെ ഇഡി കേസെടുത്തിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റൗഫിന് നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

