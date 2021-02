സരിതയുടെ ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി

കൊച്ചി ∙ സോളർ കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന 25നു തന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സരിത എസ്. നായർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

കാൻസറിനു ചികിത്സയിലാണെന്നും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണു ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടറുടെ മരുന്നുകുറിപ്പും ഹാജരാക്കി.

എന്നാൽ നാഡി സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് രേഖകളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതെന്നു കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. സോളർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 40 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ സരിതയോടു ഫെബ്രുവരി 11ന് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വക്കീൽ മുഖേന അവധി അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും തള്ളിയ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Saritha's petition to be considered on monday