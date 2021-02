ബിജെപി ‘വിജയയാത്ര’ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

കോഴിക്കോട് ∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ‘വിജയയാത്ര’ 21 ന് കാസർകോട്ട് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മാർച്ച് 7ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ് പറഞ്ഞു.

യാത്രയുടെ ഭാഗമായി 14 മെഗാറാലികളും 80 പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 22 ന് കണ്ണൂരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.കെ. സിങ്, 24 ന് കോഴിക്കോട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, മലപ്പുറത്ത് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ, തൃശൂരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി, എറണാകുളത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ, കോട്ടയത്ത് സ്മൃതി ഇറാനി, ആലപ്പുഴയിൽ യുവമോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തേജസ്വി സൂര്യ, പത്തനംതിട്ടയിൽ ദേശീയ വക്താവ് മീനാക്ഷി ലേഖി, പാലക്കാട് നടി ഖുഷ്ബു എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

English Summary: BJP election campaign across Kerala for Assembly Polls 2021