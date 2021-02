തിരിച്ചടിപ്പേടിയിൽ പിന്മാറ്റം; പൊലീസ് നിയമ ഭേദഗതിക്കുശേഷം മറ്റൊരു തിരുത്തൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വീറോടെ ന്യായീകരിച്ചു വന്ന ‘സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ മേള’യിൽനിന്ന് പിണറായി സർക്കാരിന് ഒടുവിൽ പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ യാചനാ സ്വരത്തോടെ പിഎസ്‍സി റാങ്ക് ജേതാക്കൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണയ്ക്കു മുന്നിൽ കൂടി മുട്ടുമടക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ, ജനവികാരവും യുവവോട്ടർമാരും എതിരാകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഈ പിന്മാറ്റം. ‘തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തുന്ന സമരം’ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിച്ചു. ഒപ്പം സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതും മലക്കം മറിയലിനു പ്രേരിപ്പിച്ചു.

നിയമ–ധന വകുപ്പുകൾ വിയോജിച്ച സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ആശങ്ക ഉയർന്നു. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നുവെന്ന ആധി സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായി. ഇതിന്റെ പേരി‍ൽ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സിപിഐയും വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെയാണ് സ്വതവേ വഴങ്ങാറില്ലാത്ത പിണറായി വിജയൻ പിന്മാറാൻ തയാറായത്. വൻ വിവാദം ഉയർത്തിയ പൊലീസ് നിയമ ഭേദഗതി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നതിനു ശേഷം മറ്റൊരു തിരുത്തൽ.

4 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 1300 താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അതു വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി നൂറു കണക്കിന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശ മന്ത്രിസഭയ്ക്കു മുന്നിലുണ്ടായി. 10 വർഷം ജോലി ചെയ്തവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു മാനുഷികമായ തീരുമാനമാണ് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനായി വാദിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ സിപിഎമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരാനിരിക്കെ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ പോലും പാടില്ലെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കെ വൻ വിവാദം ഉയർത്തിയ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നത ഉയർന്നിരുന്നു. റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരത്തിനു ജനകീയ പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ചവരോട് അനീതിയും ഇഷ്ടക്കാർക്കു ജോലിയും എന്നതിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. സമരത്തെ മന്ത്രിമാരും മറ്റും ആക്ഷേപിച്ചതു വഴി അതു കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി പിഴച്ചുവെന്ന പ്രതീതി ശക്തമായി. താൽക്കാലികക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാനുഷിക പരിഗണന ഇവരോടു വേണ്ടേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഉയരുന്നത്.

മൂവായിരത്തോളം പുതിയ തസ്തികകൾക്ക് മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സമരം നടത്തുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമോയെന്നു സംശയമുണ്ട്. എങ്കിലും പുതിയ തസ്തികകൾ കൂട്ടത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം അവരോടു ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു ചില സൗഹൃദ സൂചനകൾ നൽകുന്നതിലേക്കു വരേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ചർച്ച നടത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ മനസ്സു തുറന്നിട്ടില്ല.

നിയമിച്ചവരുടെ എണ്ണം പിന്നെ: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ സർക്കാർ നിയമിച്ച താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പിന്നീടു പറയാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഈ മറുപടി. സർക്കാർ എത്ര പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയെന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞു മാറി.

English Summary: Cabinet decides to stop confirmation of contract staff in public sector