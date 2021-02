സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിൽ െഹെക്കോടതി: ചട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ?

കൊച്ചി ∙ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നു സർക്കാരിനെ തടയുന്ന ചട്ടങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഹർജിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഹർജിക്കാരോടും സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എതിർകക്ഷികളോടും നിർദേശിച്ചു.

സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിനു ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു ചോദ്യം ചെയ്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ കുളപ്പാടവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു പന്തളവുമാണ് ഹർജി നൽകിയത്. സിപിഎമ്മുമായി ബന്ധമുള്ള നൂറുകണക്കിനു പേർക്കു ഭരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥിരനിയമനം നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണു ഹർജി.

English Summary: Is there any order to confirm contract workers in public sector offices asks High Court