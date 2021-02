ചെന്നിത്തലയുമായി കാപ്പൻ രണ്ടു മാസം മുൻപുതന്നെ ധാരണയുണ്ടാക്കി: എം.എം. മണി

കട്ടപ്പന∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി രണ്ടുമാസം മുൻപുതന്നെ ധാരണയുണ്ടാക്കിയാണു മാണി സി. കാപ്പൻ എൽഡിഎഫ് വിട്ടതെന്നു മന്ത്രി എം.എം. മണി. കാപ്പൻ എൽഡിഎഫ് വിട്ടതു നന്നായി. ഒരു മര്യാദയുമില്ലാത്തയാളാണു കാപ്പൻ. എൽഡിഎഫിന് ഈ തീരുമാനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും എം.എം. മണി പറഞ്ഞു. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നിർത്തിയത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടു ഭയന്നല്ല. അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീരിനു മറുപടി പറയണം.

അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ അടക്കം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ. വേറെ പണി ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണു ഷാഫി പറമ്പിലും ശബരീനാഥനും സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Mani C. Kappan tied up with Ramesh Channithala two months before alleges M.M. Mani